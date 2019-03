Kui inimesi napib, peab kasvama tootlikkus. Ent hoolimata ettekuulutustest, et tehisintellekt ja robotid meid peagi tööta jätavad, on tootlikkuse kasv arenenud majandusega riikides viimasel kümnendil hoopis märkimisväärselt aeglustunud. Erandiks pole ka Eesti. Kuid just tootlikkusest sõltub meie lähiaastate majanduskasv.