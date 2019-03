Sellest aastast alustasid tööd üleeestiline tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee, kust saab ööpäev ringi nõu ja abi eesti, vene ja inglise keeles. Lisaks on igas maakonnas tööl ohvriabitöötaja, kes annab põhjalikumat ja personaalsemat nõustamist. Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei mõista, et see, kuidas nendega käitutakse, on vale või keelatud. Lisaks võib abi küsimiseni jõudmine võtta aastaid, sest ohvriga käivad kaasas häbi, süütunne või hirm.