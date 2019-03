Eestis on 158 474 puudega inimest ja sotsiaalkindlustusametile esitatakse kuus keskmiselt 6200 puude ­tuvastamise taotlust. Neist 60 protsenti on korduvtaotlejatelt ehk inimestelt, kellele on juba puue määratud. Igal aastal lisandub väga palju puudetaotlejaid, kelle hulka kuuluvad peamiselt tööealised. Puudega inimeste hulk on maakonniti väga erinev. Kõige rohkem on neid Põlva maakonnas: neljandik elanikest. Kõige vähem aga Harjumaal: umbes seitse protsenti.