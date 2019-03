Paide linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Egle Ninepi tähelepanekut mööda on talv lõhkunud asfaltteid tavapärasest rohkem, sest palju on olnud temperatuuri kõikumist miinus- ja plusskraadide vahel. «Tavapärasest on rohkem tekkinud pikkipragusid,» täpsustas ta.