Saja aastaga jõuab näha elu igast küljest

Raamatu pealkirjagi on Salme välja valinud. See on «Rõõmud ja rajud minu elus». Lapsed ja lastelapsed on ülestähendatu mälupulgale talletanud ning see ootab keelelist kohendust, mõningate ajalooseikade ja daatumite täpsustamist. Siis võib mälestusraamatu kasvõi trükki anda.