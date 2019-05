Kolmeliikmeline noorteseltskond leidis, et mõistlik on minna Väätsa veelauaparki lõhkuma. Küll ei osanud nad arvestada kaameratega.

Kuigi Väätsa paisjärve äärset veelauaparki pole veel ametlikult avatudki, on koha eestvedaja Igor Roosmaa kimpus lõhkujatega. Neid on olnud nii pargi ehitamise ajal kui on nüüd, avamise eel.