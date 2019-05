Koolist jääb järele nimetu majakoloss

See ei ole lõpp: 2011. aastal seinale kruvitud sildi võtavad maha vallavanem Pipi-Liis Siemann ja põhikooli direktor Ervin Jürisoo. Tuleva aasta augustis saab selle nimetahvli juba uhiuue kooli külge kinnitada.

Reede ennelõunal võttis Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann kätte akutrelli ja hakkas Türi põhikooli kirikupoolse sissekäigu seinalt maha kruvima kooli nimetahvlilt. «Ei tohiks väga kaua aega minna, see on ainult kahe kruviga kinni. Ma hommikul võtsin kaks kruvi juba ära, et proovida, kas tulevad ilusti välja. Tulid küll,» kommenteeris abivallavanem Elari Hiis kõrvalt. Vallavanemat assisteeris Türi põhikooli direktor Ervin Jürisoo, kes hoidis toekat kivitahvlit kinni seni, kuni Siemann kruvimistööga ametis oli.