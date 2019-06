Ühendvõistkond vääris pronksikohta

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et 48. hooajal otsustas sarjas osaleda Laupa-Imavere ühendvõistkond, kes pärast esimest etappi läks kohe ka väikeste koolide arvestust juhtima. «Liidrina pidasid nad vastu kõik neli esimest etappi ja kasvatasid oma edu enne viimast etappi 700 punktini,» täpsustas ta. Gritšenko lisas, et viimase etapi mitmevõistlus andis sama palju punkte, kui oli terve aastaga juba kogutud. «Kaks päeva väga pingelisi võitlusi, eneseületusi, rõõmu ja pisaraid tõid kolmanda koha Laupa-Imavere ühendvõistkonnale,» ütles ta. Võistkondlikult tegi parima tulemuse Gritšenko teada Gaimo Salumäe, kes võitis 1000 meetri jooksus kolmanda koha. Mitmevõistluses tegi parima tulemuse Andreas Kase, kes lõpetas tugeva 12. kohaga. Võistluste käigus sündis palju isiklikke rekordeid ja noored näitasid, et on võimelised rohkemaks.