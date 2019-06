Paide noored kipuvad astuma naaberlinna gümnaasiumi

Paide gümnaasiumi õppejuht Annika Orula ütles, et sisseastumiskatsete kõik järgud läbis 84 noort. Nende hulgast sai katsete põhjal jaatava vastuse 60, kellest 48 on kooli kutse vastu võtnud. «Aga see ei tähenda, et nad kõik meile muidugi tulevad, samas ei tähenda ka seda, et see, kes pole veel kutset vastu võtnud, meile ei tuleks,» selgitas ta.