Investeeringu suurus on ligi miljon eurot. Sellega on loodud Türi valda ka vähemalt 15 uut töökohta, teatab OÜ Südamekodud.

Laiendus on kavandatud nii, et dementsusega eakatel oleks Käru eakatekodus mugav elada ja orienteeruda – loodud on viitadega turvalised liikumisrajad ja sisustuses on lähtutud ka mäluhäiretega inimeste vajadustest.