Gümnaasiumi uude hoonesse hakkab paistma õhtupäike

Maarja Kask ja Ralf Lõoke tõdesid, et vana ja ajaloolist Posti 12 asuvat maja uuega ühendada oli paras proovikivi, kuid samas tegi see töö oluliselt põnevamaks ja orgaanilisemaks. Kask ütles, et tulevast ehitust silmas pidades on pigem keeruline hoone asukoht, mitte selle projekt. «Kõik, mis annab majale iseloomu, tuleb vaid kasuks,» märkis ta.