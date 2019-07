Komisjon soovitas Väätsal Gorbatšovi meenutada

Esimesena räägiti lahti nii traditsioonilised üritused rahvamajas kui ka tulevikuplaanid. Samuti tutvustas oma tegemisi Väätsa eakateklubi Ristikhein. Väätsa endine vallavanem Lauri Läänemets rääkis, et väga palju üritusi saab algatuse just kohalikelt inimestelt. «Meil on traditsiooniks saanud nii rahvamaja akende kaunistamine jõulude ajal, kortermajade festival kui ka lumememmede paraad. Kui aga tulevikku vaadata, siis on plaanis mõnel talvel järve saarele luua jõulutulede linnak, kus oleks ilus jalutamas käia. Ühesõnaga, nagu te aru saate, on Väätsa selline koht, kus kõik hullumeelsed mõtted võivad ühel või teisel viisil tõeks saada,» sõnas Läänemets.