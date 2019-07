Rahvajooks võib liikuda nädal varasemaks

Sel neljapäeval kogunesid Paide raekojas uue korraldustiimi esindajad. Sõlmiti koostööleping. Korraldustiimi esimees ja Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits rääkis, et uus ülesanne tuli talle mõneti üllatusena. «See oli päris ootamatu ja nagu ikka iga asjaga alguses on, siis üleandmine läks konarlikult, aga nüüd on kõik paika loksunud.»

Petrovits lisas, et praegu töö juba käib ja asjad liiguvad. «Sponsoritega, kes enamasti on jäänud endiseks, on läbirääkimised kas peetud või käimas, medalid on Kuma käest tellitud. Atko tuleb meile appi transpordiga. Nad panevad välja 12 bussi, mis inimesi rahvajooksu päeval sõidutavad,» selgitas Petrovits.