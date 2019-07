Eesti jumalad kogunevad Vargamäele

Mai algusest saadik proove teinud näitlejad on viimaks lavalaudadelt heinamaale saanud. Näitetrupp on Vargamäel proove teinud eelmisest nädalast, kuid juba juuli alguses oli seal näha toimetamist: valmisid tribüünid, mis peaks ühel suveõhtul ära mahutama sadu inimesi.

«Eesti jumalate» produtsendi Harri Ausmaa kinnitusel lähevad proovid väga hästi. Esmaspäeva õhtuks oli teatritrupp vihma saanud vaid ühel päeval. «Ülejäänud ajast on tormipilved Vargamäe kohalt kahte pidi mööda läinud ja siinse heinamaa kuivaks jätnud,» sõnas Ausmaa. Jumalad on näitlejatele ilma hoidnud ja tänu sellele püsivad nad ka kenasti graafikus. «Ma usun, et näitlejad on valmis,» lisas ta.