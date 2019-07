Skaudilaager tõi Järvamaale noori üle Eesti

Laagrijuhi Veeda Kala ütlust mööda peavad noored teadma, et oluline on valimas käia ning mõista, kuidas otsused sünnivad. See teema võib kõige noorematele tunduda veidi keeruline, aga tegelikult tähendab see aktiivset panustamist ühiskonna arengusse. Olgu siis mõne teenuse või millegi muu abil. Kala ütlust mööda on tal laagri korraldajana unistus, et iga noor läheb laagrist koju kindla tundega, et ta saab hakkama, mis iganes ta unistus ka poleks.