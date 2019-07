Kui aed annab nii rikkalikku saaki, et oma pere ei jõua seda ära süüa, aga turule mineku soovi pole samuti, on üks võimalus müüa marjad kokkuostjatele. See on ka hea rahateenimise viis neile, kes ei soovi suve randades mööda saata, vaid eelistavad selle asemel korviga metsa minna.