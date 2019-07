Hobifotograafi kogemused küündivad sadade tuhandete piltideni

Paide tehisjärve peegeldused on alati Jan Vuti tähelepanu köitnud.

Jan Vutt on tegelenud fotograafiaga ligi 12 aastat ja pildistanud selle ajaga sadu tuhandeid fotosid. Algul tavalisest kaameraga klõpsutajast on tänaseks saanud loodushuviline hobifotograaf. Peamiselt jäädvustab ta loodust, kuid ka kogukonna tegemised on talle alati korda läinud. Nüüd peab ta oma blogi ning ülesvõtteid ümbruskonnast saavad näha kõik, kes soovivad.