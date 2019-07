Väinjärve äärde võib kokku tulla rekordarv inimesi

Lavalaudadel astuvad üles Terminaator, Reket, Caater, Shanon, Nancy ja paljud teised. Esimest korda saab aga kuulata ka välisesinejat, kelleks on Londonbeat. «Me tahtsime siia väga tuua ka välismaiseid esinejaid, et inimesed saaksid eestimaistele artistidele vaheldust,» rääkis üks Väinjärve veepeo korraldajatest Daana Suun. Eestimaised artistid on valitud rahva soovide ja küsitluste põhjal. «Välismaiseid artiste ei osanud rahvas ilmselt isegi küsida,» ütles ta.

Suun on korraldusmeeskonnas olnud viimased kaks aastat, mil veepidu on aina kasvanud. Tema kinnitusel on eelmiste aastatega võrreldes seekord rohkem toitlustajaid, ühiseid ettevõtmisi ja võistlusi. Sel aastal leiab Väinjärve ääres aset näiteks sopsu- ehk vabaviske võistlus. «Seda küsis rahvas juba eelmisel aastal,» rääkis Suun. Lisaks on kavas köievedu, üle järve ujumine ja lastejooksud, mida peetakse kolmes vanuserühmas. Üle järve ujumises on osalejate turvalisus tagatud mitme vetelpäästepaadiga, kuhu väsinud ujujad peale korjatakse. Sel võistlusel on alla 15-aastastel noortel osaleda keelatud.