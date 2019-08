Kõrvitsasuurused seenemürakad vaimustavad inimesi üle Järvamaa

Pealinnas elav, kuid Järva vallas Eistvere küla kandis suvitav Rehessaare talu perenaine Mairi Annuk meenutas, et ka eelmisel aastal avastasid nad taluhoovist ühe hiidmurumuna. Väiksema kui tänavu. «Siis oli selliseid seeni lausa kaks – üks oli hästi pirakas, sellest saatsime ka pildi, teine veidi pisem,» täpsustas ta. «Me pole ju harjunud, et üks seen võiks sedavõrd suur olla. Kaugelt meenutab see valget kivi.»