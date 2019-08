Balti keti mälestuseks sõidab ka üle saja aasta vanune auto

Kuigi kogu ajakava võib veidi nihkuda, on ürituse algus ja lõpp kindlalt paigas. Sõit algab 18. augustil kell 9 Vilniusest ja esimese pärva lõpuks jõutakse Riiga. Selle teekonna pikkus on 320 kilomeetrit. Möödaminnes on võimalus osa võtta samal ajal toimuvast lätlaste vanatehnikaüritusest Riga Retro. 19. augusti õhtul jõutakse Lätist Viljandisse ja selle marsruudi pikkus on 220 kilomeetrit. 20. augustil alustatakse sõitu Viljandist Tallinna ning sealt edasi Laitsesse, see teekond on 200 kilomeetrit pikk. Viljandi–Tallinna marsruudile mahub ka peatus Järvamaal. Kõigepealt tehakse paus Säreveres Balti keti mälestuskivi juures. Seejärel liigutakse Türile, kus on näitus ning süüakse lõunat.