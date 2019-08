Ajakeskus valmis Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toel ja on olnud avatud 2011. aastast. «Alguses oli külastajaid vähem ja oli raskusi keskust käima saada, kuid aasta-aastalt on külastajate arv aina suurenenud,» ütles SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum juhatuse liige Ants Hiiemaa.

Hiiemaa ütlust mööda on nad palju tööd ära teinud välismaalastest turistide hulgas, et neis huvi tekitada. «Tegu on olulise välisturistide tõmbenumbriga Kesk-Eestis ja igal aastal külastab keskust tuhandeid välismaalasi. Kõige populaarsem on ajakeskus lätlaste ja leedukate seas,» selgitas ta.