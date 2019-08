Tänavu on Järvamaalt jõudnud Viljandi varjupaika 50 kassi ja kaheksa koera. Neist viiele on tulnud omanik järele ja 21 on leidnud uue kodu. «Loomakesi on igasuguseid, varjupaigas leidub eri vanuses loomi. On neid, kes on varjupaigas sündinud, kui ka päris vanakesi,» ütles Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks.