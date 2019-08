Paides valvab rannaliste ohutuse üle kolm rannavalvurit. Nad on ametis kahekesi vahetuste kaupa 31. augustini.

Paide Halduse juhatuse liige Janno Lehemets kinnitas, et suve esimene pool on rannavalvuritel möödunud rahulikult. «Kõige tõsisem juhtum oli see, kui üks laps kaotas rannas ära mobiiltelefoni, mis leiti õhtuks üles,» lausus ta.