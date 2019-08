Just sellise õdusa laagripaiga on aastatega ehitanud paidelased Ingrid ja Tarmo Alt ning kes korra on nende Oldi laagris käinud, see tahab tavaliselt ka järgmisel suvel jälle minna. «Oleme laagreid korraldanud juba 17 aastat. Need tublid noored, kes on praegu kasvatajad, on enamjaolt selle laagri kasvandikud ning teavad täpselt, millist olemist ja meeleolu laagriseltskond vajab,» ütleb Tarmo Alt.