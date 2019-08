Pühakojad vuntsitakse ilusamaks

OÜ Silur mehed alustasid kiriku juures töid suve hakul. Praegu on torni esiküljelt lahtine krohv eemaldatud ja päev-päevalt kattub see uue, loodetavasti ka kauakestva krohvikihiga. Samal ajal esikülje ennistusega tehakse sama töö ära loodepoolsel kontraforsil (tugipiilar ehk kontraforss on gooti arhitektuurile omane piilarilaadne seinatugi võlvide külgsurve tasakaalustamiseks – toim).