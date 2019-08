Järvamaa vabatahtlikes komandodes napib abikäsi

Vabatahtlikud päästjad on teinud ka üritusi, et oma tegemisi tutvustada. Möödunud aasta veebruaris, kui tähistati rahvusvahelist 112-päeva, korraldas Türi vabatahtlik tuletõrjeühing Lõuna-Järvamaal tehnikaparaadi. Meelis Välimäe (keskel) ütleb, et sellest hoolimata on abikäsi juurde vaja.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX