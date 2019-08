Paari nädala pärast hakkavad arstid tervisekeskusse kolima

Paide uue tervisekeskuse avamiseni on jäänud loetud nädalad, kuid perearstipraksiste kohad ei ole endiselt täidetud. «Paide tervisekeskusse on plaanitud praksis kaheksale nimistule, kuid oleme sattunud olukorda, kus tervisekeskusse on tulemas kuus nimistut ja viis perearsti,» kirjutab linnapea Priit Värk sotsiaalministeeriumile.