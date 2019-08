Piiskop Tiit Salumäe rõhutas tseremoonial, et uus praost saab ametisse seatud väga sümboolsel päeval, sest täpselt 30 aasta tagasi võeti vastu otsus, et Eesti on jälle vaba ega kuulu enam Nõukogude Liidu koosseisu. «See oli uue ajastu algus,» sõnas ta.