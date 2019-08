Suguvõsatüli kasvas üle koolikiusamiseks

Tavaliselt peetakse koolikiusamiseks lastevahelisi hõõrumisi. Mõnikord võivad kõne alla tulla õpetaja ja õpilase vahelised konfliktid. Ühes Järvamaa koolis on aga arenenud olukord, kus koolikiusamine on saanud alguse kahe pere tülist, mis nüüd on riius täiskasvanutelt koolis käivatele lastele edasi kandunud.