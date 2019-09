Inimeste hoolimatus kasvatab prügikuhjasid

Jullineni selgitusel teenindab Väätsa prügila avalikku pakendivõrku ja võtab vastu korraldatud jäätmeveo hangete korras kogutud segaolmejäätmeid. Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et prügila on ahela viimane lüli ja nemad saavad tegeleda lõpptagajärgedega. Vastutus selle eest, kui palju inimesed sordivad ning millised konteinerid korteriühistud ja eramuomanikud tellivad, lasub inimestel endil.

Jullinen sõnas, et praegu läheb enamik Väätsale jõudvatest jäätmetest ladestusele või Iru elektrijaama energeetilisse taaskasutusse. Seda seetõttu, et inimesed eelistavad odava hinna tõttu tellida kodu juurde vaid olmejäätmete konteineri, kuhu visata kogu majapidamises tekkiv jääde pappkarpidest toidujäätmeteni. See aga muudab võimatuks nende materjalide taaskasutuse. Isegi kui kodu lähedal on pakendikonteinerid, ei vaevu inimesed sageli neid sortima.