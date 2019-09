Legendaarne ämmaemand aitas ilmale tuhandeid lapsi

Türilane Linda Siht tähistab homme saja aasta juubelit. Selline ilus hulk aastaid ära elada on olnud üks tema suuri soove. Nüüd peab ta endale uue eesmärgi võtma, et oleks, mida oodata. «Surm see igatahes pole. Teda pole mõtet oodata, ta tuleb siis, kui ise heaks arvab,» ütles elutahet täis Linda juubeli eel.