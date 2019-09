Järvamaal läheb vabasurma seitse inimest aastas*

Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse Sensus kliiniline psühholoog psühhoterapeut Katri-Evelin Kalaus ütles, et rasked psüühikahäired, nagu depressioon, skisofreenia või sõltuvushäired, tekitavad inimestest lootusetust sellisel määral, et mõnikord kaaluvad nad enesetappu. «Ei nähta võimalusi muul moel hakkama saada. Võimalus ennast ära tappa on kahjuks kõigil olemas,» lausus Kalaus. «Psühhiaatrias ja tõenduspõhises psühhoteraapias on aga alati olemas sekkumised seisundit parandada, häiret ravida. Kahjuks ei otsita sageli abi, sest ei usuta selle efektiivsusse.»