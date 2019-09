Tellijale

Elektrilevil kavatseb järjest ajaloolisi alajaamahooneid remontima asuda, esimesena võetakse ette Paide oma, mis on Eestis vanuselt kaheksas.

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõuniku Karen Klandorfi selgitusel on Laia tänava alajaam oluline monument, mis tähistab aega, kui elekter jõudis linnarahva kodudesse. Ta lisas, et Paide avalikes asutustes oli elekter juba varem, aga linnakodanikeni jõudis see 1927. aastal. Linna varustas elektriga Viraksaare jõujaam.