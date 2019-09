Uudistajad pääsesid tervisekeskuse suletud uste taha

Laupäeval Toomas Tamme (vasakul) juhendusel tervisekeskuses ringkäigu teinud türilased märkisid, et uus maja on ikka kena küll – on ruumi ja on õhku. Kindlat kuupäeva, mil uus tervisekeskus uksed avad, ei saanud Toomas Tamm siiski veel välja öelda.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja