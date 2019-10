Tellijale

Mäo põllumajandusühistu juhatuse liige Ivo Soosaar rääkis, et Mäos on ta tegutsenud küll alles kolm aastat, aga selle aja jooksul on tänavune saak kindlasti parim. Kui tegu pole just rekordaastaga, siis rekordilähedasega kindlasti.