Peetri vanast koolimajast saab hooldekodu

Järva vallavanem Rait Pihelgas kinnitas, et notaris on käidud ja tehing kinnitatud. Ta tundis heameelt, et eelmisest aastast tühjana seisev koolimaja saab vastse omaniku käe all uue elu ning ettevõte toob paari aastaga kohapeale ligi paarkümmend uut töökohta. Kuna Peetrisse tuleb üldhooldekodu, on vaja nii hooldajaid kui ka õendusteenuse osutajaid.