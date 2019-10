See räpane raha

Tellijale

Rahast räägime, mõtleme ja raha kasutame iga päev. See on tavaline, aga hädavajalik vahend, et rahuldada meie tarbimisvajadusi.

Öeldakse, et raha on must. Uuringud kinnitavad, et ühel rahatähel on keskmiselt rohkem baktereid ja mikroobe kui näiteks kasutatud WC-paberil. 94 protsenti rahatähtedest kannab kaasas mikroobe ja baktereid, mis võivad teha terve inimese haigeks. Seitsmelt protsendilt rahatähtedelt on leitud baktereid, mis võivad põhjustada tervele inimesele väga tõsiseid haigusi.