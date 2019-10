Viis aastat on läinud lennates ja jälle on aeg kohtuda, seekord siis juba kooli 110. aastapäeval. Jah, just nii vanaks oleks saanud tänavu Paide gümnaasium. Tegelikult saabki, kuigi meie viimane lend gümnasiste lõpetas aastal 2018. Nimelt sai vahepeal kooli nime omanikuks riik, kel puudus soov üle võtta gümnaasium järjepidevuse alusel, vaid tahtis startida algusest – nende kooli esimene lend lõpetas tänavu.