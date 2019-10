Tellijale

Järva Teataja on varem mitu korda kirjutanud, et linnavõimla laed ei pea enam ammu niiskust ja vihmavett kinni ning seal end enne treeninud batuudihüppajatele tilkus kaela nii vett kui ka krohvitükke. Katust on küll korduvalt parandatud, kuid see oli vaid ajutine lahendus. Nüüd on ette võetud katusekatte põhjalik uuendus.