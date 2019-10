Tee-ehituse käigus paljastusid keskaegsed leiud

Tellijale

MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG arheoloog Peeter Piirits ütles, et juba paari päevaga on kaevekohtadest välja tulnud 15. ja 16. sajandist pärit hõbemünte, potikilde, sõrmuseid, konte ja elukohtade vundamente. «Pole kahtlustki, et siin kunagi asunud hajaasulas on keskajal elanud lihtsad inimesed,» sõnas ta.