Jürid ja Marid vallutavad Estonia kontserdisaali lava

Rühma juhendaja Ülle Vaas sõnas, et kutse esinema üritusele, mida telerite vahendusel näeb kogu Eesti, tuli tantsu­rühmale suure üllatusena. «See on üldse kuidagi muinasjutuline lugu. Oli vist aprill või mai, kui mulle helistas kontserdi kunstiline juht Mait Männik ja pakkus, kas oleksime nõus astuma üles sügisesel isadepäeva kontserdil Estonias,» meenutas ta. «Et mu tantsijad on laiali üle Eesti – kes tööl, kes koolis –, siis kui ükskord kokku saime ja arutasime teemat ning otsustasime kutse vastu võtta.»

Kuidas just Järva-Jaani tantsurühm üheks väljavalituks osutus, sellele Ülle Vaas esiotsa vastust anda ei osanudki. Tema meelest võib osaliselt põhjus peituda asjaolus, et Mait Männik on mõne korra Järva-Jaani kultuurimajas käinud ja särtsakas tantsurühm on talle silma jäänud. «Nii et natuke ta meist ikka teadis ka,» märkis ta.