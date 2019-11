«Lõhutakse valgusteid Vallimäel, lõhutakse bussipaviljone, lõhutakse elektrikappe, lõhutakse kivimüüre, lõhutakse ruumieksperimendi välimööblit... Ma ei oska praegu öelda, kui palju need hiljutised jobuteod maksma on läinud, kaarega üle 10 000 euro, kuid meie ühine «rõõm» on selle kinnimaksmine. Võib ka teistpidi arvutada, mis selle eest jääb tegemata.»