Meistriliigasse tõus maksis treenerile vuntsid

Paide linnameeskond on teinud käesoleval hooajal meistriliigas arenguhüppe ja püsinud kogu hooaja vältel poodiumikoha konkurentsis. Kuni möödunud nädalal mängitud eelviimase vooruni oli meeskonnal veel matemaatiline lootus tõusta neljandalt kohalt kolmandaks, kuid kaotus Tartu Tammekale tõmbas sellele kriipsu peale. Ühtlasi tähendab see, et tänavuse tulemusega pole meie vutimeestel pääsu Euroopa liiga mängudele.