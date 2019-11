Tellijale

Ühisjahil käinud Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus Vaas rõhutas, et ühisjahi eesmärk pole tapatalguid pidada. «Tegelikult pole jahi tulemus üldse oluline ja keegi ei lähe metsa kindla arvu loomade järele,» ütles ta.

Vaas märkis, et ürituse mõte on saada kiirel põdrajahihooajal kokku, rääkida sõbalikus õhkkonnas oma jahimuredest ja -rõõmudest ning hoida teiste jahtkondadega heanaaberlikke suhteid. «Ühisjahid on seotud hulga jahitraditsioonidega, mida kindlalt järgitakse ja au sees hoitakse,» sõnas ta.