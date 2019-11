Kolmerattalisi mootorrattaid mahub Kesk-Eestisse palju

Tellijale

Seda uskumatum tundub kahel suvel maakonnas külgvankrite kokkutulekut korraldanud Paide mehe, igapäevaelus veoautorooli keerava Tõnu Ehasalu väide, et eriliste hobimootorratastega on lood teised. Leidub nii külgvankreid kui ka nende omanikke. Neid on Paides ja Türil, aga ka väiksemates kohtades. Nende seas on mehi, on naisi, on mitmerattapidajaid. Rataste seas on nii nõukogudeaegset tehnikat kui ka uuemaid sõiduriistu.