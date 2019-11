Tellijale

Nagu on teada, soovivad jooksu korraldajad Järvamaa suurima rahvaspordiürituse ära pidada ühe võistlus­keskusega. Linnajooksu puhul tähendab see keskust asukohaga Türil.

Ei peeta võimatuks sedagi, et mõnel aastal on linnajooks Paides. Kui läheb nii, siis peaks ka suur võistluskeskus asuma maakonnakeskuses. See tähendab, et Paide-Türi rahvajooksus osalejad läbiksid esimest korda pika maa hoopis Türilt Paidesse. Lastejookse peetaks endiselt kahes linnas eraldi.