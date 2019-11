Kultuurimaiad kahjurid pesitsevad muuseumis

Tellijale

Türi muuseumi juhataja Erika Jaanhold sõnab, et suurimat võitlust tuleb majas pidada koiliblikatega, kes aeg-ajalt siiski kogude ja eksponaatide kallale pääsevad ning just villaste esemete vastu ebatervet huvi üles näitavad. «Nendega on igavene jama!» ütleb Jaanhold otse välja. Ideaalseim oleks hoiustada villaseid esemeid sügavkülmas, paraku see võimalus muuseumil puudub.