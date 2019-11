Tellijale

Paide keskväljaku ümber käivad arutelud on läinud üha tulisemaks. Kuigi võiks arvata, et teema keskväljakust paarisaja meetri kaugusele jäävat Grossi kauplust ei puuduta, on olukord vastupidine. Seetõttu ongi kauplus andnud ostjatele võimaluse anda allkiri, et kõik oleks vanaviisi.