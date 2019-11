Pikim ooteaeg on psühhiaatri ja kopsuarsti juurde

Tellijale

Eesti haigekassa nõukogu 2013. aasta otsusega ei tohiks ooteaeg eriarsti juurde olla pikem kui 42 päeva. Arstide nappus ei võimalda sellest aga alati kinni pidada. Järvamaal on novembri seisuga kolm valdkonda, mille arstide juurde pääsu tuleb oodata üle 42 päeva: need on silmaarst, kopsuarst ja psühhiaater.