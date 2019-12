Kuhu laiendada ettevõtet? Äkki Makedooniasse?

Tellijale

Kaldam ütles, et vaatas Eestist väljapoole laienemise võima­luste järele ringi juba mõnda aega. «Loogiline samm olnuks minna Venemaale, kuid sealne riigikord pole ettevõtjale just kõige turvalisem. Ühel hetkel võid lihtsalt kõigest ilma jääda,» lausus ta.

Läbi käis Kaldam ka Läti, Leedu, Ungari, Valgevene ja Ukraina, kuid kusagil ei tekkinud nii-öelda kõhutunnet, et see on õige koht, kus oma kand maasse lüüa ja arenema hakata. «Näiteks Ukrainas omavad suurimad pandimajade ketid 200–300 esindust. Kui me sinna ühe juurde teeksime, siis oleks vist naiivne loota, et hästi läheks,» lausus ta.